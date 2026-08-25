visto dal talent
Conferma, non sorpresa: US Open aspetta Fils
La vittoria a Cincinnati l'ha reso solo più noto, ma per gli addetti ai lavori il francese è un talento purissimo. Ha dati tra i migliori di tutti, soprattutto nella potenza del dritto e del rovescio, e può davvero essere considerato un candidato a vincere il prossimo Slam
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