Sinner: "Felice per la semifinale, ora serve recuperare"

Jannik Sinner commenta a Sky Sport la vittoria con Rublev che gli ha regalato la semifinale a Roma per il secondo anno di fila: ""Ogni torneo in cui vado cerco di andare il più lontano possibile, ma vivo giorno per giorno. Non è stata una giornata facile, lui ha sbagliato un po' da fondo ma sono felice di essere in semifinale a Roma. Ora devo pensare a recuperare perché domani sarà molto dura e fisica. Il movimento italiano è la cosa più importante, sono contento per Darderi che ha fatto un torneo incredibile. Più italiani siamo meglio è. Oggi abbiamo preparato due partite diverse, anche per le condizioni". Guarda il VIDEO

"È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento". Così Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia. "Sto sentendo un po' di fatica perché ho giocato tante partite nell'ultimo periodo e qui ho giocato quattro sfide molto diverse. Il record di 32 vittorie consecuitive? Sono contento del record ma io in ogni torneo cerco di andare il più lontano possibile e giocare meglio. Oggi ho iniziato bene, lui ha fatto qualche errore e alla fine si sono un po' complicate le carte in tavola ma posso essere super contento, ora apettiamo domani che sarà una gara molto fisica. Io e Darderi in semifinale? Il movimento italiano è la cosa più importante, sono molto contento per Luciano che sta facendo un torneo incredibile, anche lui ha dato tanto fisicamente e vediamo come sta domani, ma più italiani siamo nelle fasi finali, soprattutto nei tornei italiani e meglio è. E poi siamo ancora in due qui in semifinale".