Roland Garros, Sinner e non solo: il 1° turno degli italiani

Tutte le strade portano a Parigi, precisamente a Bois de Boulogne. Non stupisca che per Jannik Sinner il Career Golden Masters sia già un ricordo, perché il circoletto - rigorosamente rosso - è sul Career Grand Slam, da completare al Roland Garros, al via da domenica. Il sorteggio è stato benevolo con Jannik: l'italiano debutterà con la wild card francese Tabur, numero 165 nel ranking ATP, e vede già il potenziale terzo turno con un altro padrone di casa, l'imprevedibile, ma leggero Corentin Moutet, testa di serie numero 30 del torneo. In prospettiva, stuzzica il derby con Luciano Darderi negli ottavi di finale, con Jannik che però è imbattuto nelle sfide contro i connazionali, mentre nei quarti di finale e in semifinale, i possibili incroci contro uno tra Shelton e Bublik e contro uno tra Auger-Aliassime e Medvedev non possono e non devono spaventare. Tra gli altri italiani, i più sfortunati Berrettini e Arnaldi, impegnati rispettivamente contro il sempre ostico ungherese Fucsovics e contro l'olandese Griekspoor, testa di serie numero 29 del torneo. Favorevole invece il tabellone di Cobolli, per il quale il potenziale ottavo di finale contro Medvedev deve essere un obiettivo concreto. Al femminile, cammino complicato per Jasmine Paolini che debutta contro l'ucraina Yastremska, pericolosissima per velocità di palla da fondocampo, e che potrebbe trovarsi contro Rybakina già negli ottavi di finale, in una parte bassa di tabellone che include anche la quattro volte campionessa a Parigi, Iga Swiatek. Chi guarda al tabellone con maggiore preoccupazione, però, è Novak Djokovic. Animato dal desiderio di vincere il leggendario 25esimo Slam, il serbo dovrà superare un notevole numero di ostacoli, a partire dal debutto contro Mpetshi Perricard, fino alle potenziali sfide contro Fonseca al terzo turno e Ruud agli ottavi di finale, passando per il duo Zverev/Sinner tra semifinale e finale. Roba da leggenda. Che poi è quello che ci si aspetta sempre sul Philippe Chatrier.