Juventus, Asamoah: "Più cattiveria fuori casa"

Sul nuovo assetto tattico - "Abbiamo uno schema di gioco nuovo e stiamo facendo bene, anche in campo stiamo dimostrando di essere in forma e facciamo bene in fase offensiva e anche in fase difensiva. Sono contento della continuità che sto trovando, sia in allenamento sia in partita. Questo mi dà forza e confidenza, anche la fiducia che mi era mancata prima ora l'ho ritrovata. Credo però che manchi ancora un po' di attenzione alcune volte, soprattutto durante i secondi tempi e questa è una cosa su cui dobbiamo migliorare perché in Champions League non si può sbagliare visto che si gioca contro squadre molto preparate e molto veloci; se si danno opportunità agli avversari può succedere di tutto e queste sono le cose su cui dobbiamo lavorare ancora".



Su Evra - Infine, Asamoah dedica un pensiero anche al un suo ormai ex compagno, che da qualche ora è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Olympique Marsiglia: "Mi dispiace che Evra sia andato via proprio adesso - ha aggiunto - è una grande persona ed era uno di quei giocatori che anche nell'ombra aiutava sempre tutti i giovani e quelli che vivevano un momento di difficoltà. Gli faccio un grande in bocca al lupo, poi non so se ci vedremo presto ma gli auguro il meglio".