Lazio, Inzaghi: "Calcio spietato, meritavamo noi"

Dieci tiri in porta, nessun gol. Anzi, la classica beffa dell'ultimo minuto: gol di Inglese. La Lazio perde 1-0 in casa contro il Chievo dopo aver effettuato diverse conclusioni. Strepitoso Sorrentino, così Inzaghi su Sky Sport: "Penso che il calcio abbia dimostrato anche stasera che non fa sconti a nessuno. La gara è stata ottima, mi dispiace per i ragazzi, meritavamo di vincere. All’unica occasione hanno segnato, sarà difficile da digerire. Già da domani sarà mio compito di mettere da parte la sconfitta. C’è da pensare all’Inter, ci servirà da lezione, il calcio non fa sconti. È mancata anche la cattiveria con tante occasioni, Sorrentino ci ha messo del tutto. Dispiace perché era una partita importante, l’avevamo preparata bene, peccato. Domani? Cercherà di dare un input. Già negli spogliatoi ho detto di rialzare la testa, di essere fieri, la gara è stata buona. Con il calcio ci sta: pensavo di aver ottenuto il picco contro il Genoa sotto la mia gestione, invece no. Speriamo che qualche volta capiti di rubacchiare anche a noi così”. Poi sulla tensione nel dopo partita, capitan Biglia ha litigato con un tifoso biancoceleste: “Sono cose che non dovrebbero succedere. Biglia ha avuto una discussione, Biglia è il nostro capitano, soffre e non è felice. Lui ha fatto una bella gara, deve essere fiero”.