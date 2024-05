L'allenatore del Milan ha introdotto la sfida contro i rossoblù: "Voglio una squadra motivata per il finale di campionato. Io parafulmine? Un allenatore deve essere anche questo. Ranieri un maestro per me come Trapattoni e Bagnoli". Sul livello del Milan rispetto alle altre squadre in Europa: "Siamo stati lontani da Real e City, ma non da Atalanta e Roma". Milan-Cagliari è in diretta sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

