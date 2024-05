Tudor: "Lazio prima da quando ci sono io"

L'allenatore biancoceleste a due giorni dalla sfida contro l'Empoli: "Vogliamo continuare questo percorso che abbiamo cominciato. Domenica servirà grande prestazione per prenderci i 3 punti". Lazio-Empoli in diretta domenica 12 maggio alle 12.30 su Sky : canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

L'allenatore della Lazio Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l'Empoli, in programma domenica 12 maggio alle 12.30: "Abbiamo lavorato bene. Mancano tre gare fino alla fine, vogliamo continuare questo percorso che abbiamo iniziato. La squadra era serie e concentrata, consapevole della gara. Ho visto belle cose". Sul passo falso di Monza: "Abbiamo fatto un'analisi come sempre, niente di più. Abbiamo lavorato su quello che non ci è piaciuto e abbiamo confermato quello che ci è piaciuto. A poco dalla fine avevamo tre punti in mano. Penso che la strada sia giusta, domenica dobbiamo fare una grande prestazione e prenderci i punti". Sul rendimento dal suo arrivo al posto di Sarri: "Da quando sono arrivato la Lazio è prima in classifica con Inter e Atalanta. Io firmo per i prossimi dieci anni che facciamo percorsi come questo. L'ambizione dev'esserci sempre. Bisogna solo pensare a come migliorarsi, senza fissare obiettivi perché non porta a nulla"

Le condizioni di Provedel e Gila

"Mandas ha lavorato bene, Provedel è il numero uno sta tornando da un infortunio importante, non è ancora pronto per la prossima partita. I difensori si sono allenati. Gila tornerà sicuramente contro l'Inter, vediamo se sarà in panchina domenica".

50 anni dal primo scudetto

"Infine un pensiero su domenica, quando la Lazio si troverà a festeggiare i 50 anni dal primo scudetto: "C'è sempre ispirazione nel passato, soprattutto con le squadre vincenti. Ci sono due scudetti nel passato, bisogna sempre valorizzare i successi" conclude l'allenatore della Lazio.