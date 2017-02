Juventus, ufficiale: Hernanes ceduto all'Hebei

Il saluto della Juventus - Dopo aver vestito le maglie di Lazio e Inter, il centrocampista era arrivato a Torino nel 2015 e ora - dopo 35 presenze, 24 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League e la vittoria di uno scudetto e una Coppa Italia a Torino - la sua avventura nella Chinese Super League sta per cominciare. Nelle scorse ore il calciatore aveva raggiunto Marbella (sede del ritiro della squadra di Pellegrini) per sottoporsi alle visite mediche; i controlli hanno dato esito positivo ed è così arrivato anche l’annuncio ufficiale. Come scrive ancora la Juventus nel saluto al giocatore, Hernandes "ha saputo reinventarsi, seguendo le indicazioni di Mister Allegri, e ricoprendo un ruolo per lui inedito fino alla scorsa stagione: quello di regista davanti alla difesa. Un cambio di posizione non banale da affrontare per chi è sempre stato abituato a giocare a ridosso dell'area di rigore avversaria. Il Profeta però lo ha interpretato al meglio, con impegno, disponibilità e professionalità massime. E regalando anche prestazioni da ricordare, come il grande secondo tempo della Juventus contro il Bayern Monaco allo Stadium, in Champions League. Un secondo tempo che era valso il recupero da 0-2 a 2-2. E allora salutiamo Hernanes con le immagini delle sue spettacolari "capriole" e con il sincero augurio di ripeterle ancora tante, tantissime volte. Grazie di tutto Profeta. Obrigado!".