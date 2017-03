Milan, Deulofeu convocato dalla Spagna

Prestazioni di livello con il Milan e chiamata del ct Julen Lopetegui che non è tardata ad arrivare, tra i convocati della Spagna c’è anche Gerard Deulofeu. L’attaccante esterno rossonero, infatti, rientra nelle scelte del commissario tecnico della Spagna per le sfide contro Israele – gara valida per le qualificazioni al Mondiale del 2018 – e per l’amichevole con la Francia. Oltre a Deulofeu, tra i convocati c’è anche un altro ‘italiano’: si tratta del portiere del Napoli Pepe Reina. Ecco l’elenco completo dei convocati diramato dal ct Julen Lopetegui: De Gea, Reina, Rico; Jordi Alba; Carvajal, Azpilcueta, Pique, Ramos, Nacho, Javi Martínez, Monreal; Busquets, Illarramenti, Ander Herrera, Koke, Thiago Alcantara, Isco, Iniesta, Vitolo, Deulofeu; Pedro, Silva, Costa, Morata, Aspas.