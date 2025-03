L'attaccante del Como, che finora ha giocato con le giovanili della Spagna vincendo gli Europei U19 nell'estate 2024, ha accettato la chiamata del suo paese d'origine per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026. Diao, che è nato in Senegal ma si è trasferito in Spagna a 3 anni, sarà dunque a disposizione di Pape Thiaw per le gare contro Sudan e Togo

Assane Diao ha scelto il Senegal. Il calciatore del Como, che finora aveva collezionato 17 presenze con le nazionali giovanili della Spagna, ha accettato la convocazione del suo paese d'origine per le gare di qualificazione al Mondiale 2026. Il ct Pape Thiaw avrà a disposizione anche il classe 2005 per le gare contro Sudan e Togo, in programma il 22 e il 25 marzo. Diao, arrivato in Italia nel gennaio scorso dal Betis Siviglia, è nato in Senegal ma si è trasferito in Spagna a 3 anni. La doppia cittadinanza gli ha permesso di indossare la maglia della Roja, con la quale nell'estate 2024 ha vinto gli Europei Under 19, prima di scegliere definitivamente la nazionale del suo paese natale.