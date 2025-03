L'allenatore del Como ha ospitato per qualche giorno lo staff dell'Italia U20, con il ct Corradi e i suoi collaboratori Bonucci, Gasparetto e Vinti. "Giorni passati a guardare, parlare, condividere e che fanno parte di un percorso di crescita - ha scritto l'ex difensore sui social -. Grazie al Como per l'ospitalità e le strutture e a Cesc Fabregas per l'umiltà e il tempo dedicato a Noi dello staff dell'U20"

Lo staff dell'Italia U20 a "lezione" da Cesc Fabregas. L'allenatore del Como ha ospitato per qualche giorno nel centro sportivo del club Bernardo Corradi, ct degli Azzurrini, e i suoi collaboratori Leonardo Bonucci, Mirco Gasparetto e Graziano Vinti per parlare di calcio e condividere idee. Proprio l'ex difensore, che dallo scorso ottobre è entrato a far parte dello staff di Corradi, ha voluto ringraziare l'allenatore spagnolo pubblicando una foto sui suoi profili social: "Giorni passati a guardare, parlare, condividere e che fanno parte di un percorso di crescita. Grazie al Como per l'ospitalità e le strutture e a Cesc Fabregas per l'umiltà e il tempo dedicato a Noi dello staff dell'U20". Gli Azzurrini saranno impegnati il prossimo 20 marzo a Istanbul per un match di Elite League contro la Turchia.