Milan, Montella: "E' tutto ancora aperto"

"E’ stata una partita insidiosa come era prevedibile, in salita, non abbiamo fatto benissimo nel primo tempo dove siamo stati lenti e prevedibili, troppo lunghi in fase di non possesso e poco aggressivi sulla loro costruzione; siamo andati meglio nel secondo tempo, negli ultimi dieci minuti potevamo vincere la gara perché abbiamo creato 3-4 occasioni da gol limpide, fosse andata diversamente adesso si parlerebbe della grande prova d’orgoglio della squadra, che in realtà c’è stata nonostante non abbia portato alla vittoria. Io penso che il campionato sia ancora aperto", le parole di Vincenzo Montella dopo il pareggio del suo Milan sul campo del Pescara. L’allenatore rossonero continua nella sua analisi: "La nostra aspirazione era la vittoria, non è arrivata, adesso pensiamo solo alla prossima partita. Il campionato per me è aperto, mi auguro che magari gli avversari nostri si sentano già in Europa League", ha aggiunto Vincenzo Montella.