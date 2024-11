Juve, emergenza difesa e attacco per Motta

Sabato alle 18 la squadra di Thiago Motta è attesa dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Continua l'emergenza in casa bianconera: nell'ultimo allenamento si è avuta la certezza che non ci saranno né Douglas Luiz, né Nico Gonzalez. Dubbio in attacco tra Yildiz e Weah, al posto di Vlahovic (che proverà a recuperare per la Champions)

È anche un mini derby degli Stati Uniti quello tra Milan e Juventus. Tutti insieme nella formazione iniziale scelta da Pochettino contro la Giamaica. Musah, Pulisic Weah e McKennie si ritroveranno a San Siro uno contro l'altro. Per il Milan forse una delle ultime occasioni per accorciare e rientrare tra le prime. Per la Juventus una prova che dovrà essere in grado di affrontare l'emergenza. Perché di questo si tratta. Thiago Motta contro il Milan non avrà a disposizione Bremer e Cabal (stagione finita) Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Adzic, Milik e Vlahovic. Anche dopo l'ultimo allenamento si è avuta la conferma che né Douglas Luiz, infortunatosi nel riscaldamento pre Stoccarda - poi convocato per Lille ma poi di nuovo ai box,

- né Nico Gonzalez, infortunatosi contro il Lipsia e in netto ritardo rispetto alle previsioni di recupero ci saranno. Il solo Vlahovic dunque, potrebbe recuperare per la sfida di Champions di Birmingham contro l'Aston Villa. Ma è soprattutto l'infortunio dell'attaccante argentino che pesa, visto che sarebbe stato utilissimo come alternativa sugli esterni, ma soprattutto Nico Gonzalez avrebbe consentito a volte a Vlahovic di rifiatare. Per sabato sera Thiago Motta ha poco da inventarsi. L'unico reparto che gli dà alternative è il centrocampo. In avanti il dubbio è se la punta centrale la farà Weah o toccherà a Yildiz. Di certo la Juventus dovrà giocare in maniera diversa rispetto a quando c'è Vlahovic come riferimento centrale. Ma soprattutto dovrà tirar fuori ancora di più la forza del gruppo, fondamentale in momenti difficili come quello che sta vivendo la Juventus in queste ultime settimane.