Napoli, rinnovo Mertens vicino. Ma mini clausola

Un gol ogni 100 minuti: Dries Mertens si è trasformato ed è diventato per il Napoli un implacabile bomber. Ora gli azzurri non ne possono più fare a meno e la società è già al lavoro da settimane per blindarlo. 4 milioni a stagione: questa è la richiesta economica fatta pervenire a De Laurentiis dall’entourage dall’attaccante belga. C’è stato anche un incontro, prima della sfida con l’Udinese, proprio tra il presidente azzurro e gli avvocati del giocatore, Francjis Stijn e Laurence Melotte. Un faccia a faccia informale, che si è tenuto in un ufficio dello stadio San Paolo ed è durato circa un'ora. Un’occasione per il Napoli, questa, per ribadire la propria proposta di rinnovare il contratto di Mertens e di assecondare le richieste del ragazzo, che nel nuovo contratto vorrebbe inserire anche una clausola piuttosto bassa per potere poi - tra un anno - accettare offerte da altri campionati, come, per esempio, quello cinese. Bisognerà comunque aspettare ancora per arrivare ad una conclusione della trattativa, anche se c’è ottimismo per poter trovare in tempi brevi un accordo.