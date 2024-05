Allegri, aggressione verbale e minacce al direttore di Tuttosport

La rabbia di Massimiliano Allegri ieri sera allo stadio Olimpico non si è rivolta solo verso gli arbitri e i dirigenti della Juventus. Poco prima della conferenza post finale di Coppa Italia, infatti, l’allenatore ha aggredito verbalmente (alla presenza di testimoni) il direttore di Tuttosport . Lo stesso Guido Vaciago poi, stamattina, ha ricostruito i fatti sul sito del quotidiano sportivo. Vi proponiamo integralmente il suo racconto: “Allegri, evidentemente alterato, si stava sottoponendo all'ultima incombenza mediatica della sua serata trionfale (ma evidentemente non troppo serena), la conferenza stampa, ma ha trovato qualche minuto per me. «Direttore di m..! Sì, tu direttore di m…. Scrivi la verità sul tuo giornale, non quello che ti dice la società! Smettila di fare le marchette con la società». A un primo invito a stare calmo e spiegarmi quale fosse la verità che stavo occultando di concerto con i suoi datori di lavoro, Allegri ha risposto strattonandomi, spintonandomi e con il dito sotto il mio naso ha gridato: «Guarda che so dove venire a prenderti. So dove aspettarti. Vengo e ti strappo tutte e due le orecchie. Vengo e ti picchio sul muso. Scrivi la verità sul giornale» e altre amenità del repertorio della rissa da bar. Intanto Gabriella Ravizzotti dell'ufficio stampa della Juventus e un addetto della Lega Serie A lo trattenevano, riuscendo poi a trascinarlo in sala stampa”. “Nel confronto ci può stare tutto, perfino l'insulto al limite, ma la minaccia no – conclude Vaciago -. La minaccia è vile, intimidatoria e pure pericolosa, in un mondo dove la possibilità che qualcuno si prenda la briga di metterla in pratica rischi sempre di trovarlo".

Cosa rischia Allegri

Sarà squalificato (in Coppa Italia) per l'espulsione e tutto il seguito con gli ufficiali di gara, in base a quanto verrà riportato nel referto. Allegri poi nel post partita si è scusato con Rocchi e con gli arbitri stessi per lo sfogo avuto in campo (il presidente della Juve Ferrero e l’ad Scanavino lo avevano fatto col presidente della Figc Gravina). Per quanto riguarda invece l’episodio denunciato da Vaciago, in linea teorica anche l'aggressione a un giornalista (come a un qualsiasi soggetto non tesserato Figc) nelle aree dello stadio adibite alle attività post partita potrebbe essere considerata una violazione dell'art 4 del codice di giustizia sportiva e dei doveri di lealtà, probità e correttezza da rispettare "in ogni rapporto a qualsiasi titolo riferibile all’attività sportiva". In quel caso Allegri rischierebbe anche una squalifica a tempo, quindi non solo in Coppa Italia. Ma la Procura federale, prima di attivarsi, aspetterà come di consueto il Giudice Sportivo, che potrebbe avere già elementi a sufficienza per decidere o più probabilmente, come accaduto in altre occasioni, disporre un supplemento di indagini per approfondire l'accaduto.