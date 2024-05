Il centrocampista del Milan ha fissato l'obiettivo per la prossima stagione: "Vogliamo vincere lo scudetto. Dispiace non esserci riusciti quest'anno perché era il nostro obiettivo. Il momento più difficile è stato quando l'Inter ha vinto il campionato in casa nostra. Pioli? Ottimo allenatore, per me è una persona importante sia dentro che fuori dal campo"

"Il nostro obiettivo l'anno prossimo è vincere lo scudetto". Ha le idee chiare Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, intervenuto al Premio Gentleman Fair Play a Milano. "Dispiace non esserci riusciti quest'anno perché era il nostro obiettivo - ha proseguito. Eravamo partiti bene, ma poi abbiamo lasciato per strada troppi punti contro squadre alla nostra portata". L'olandese poi analizza la stagione: "Il momento più difficile è stato quando l'Inter ha vinto lo scudetto in casa nostra. Ma non dobbiamo pensare al passato, è meglio guardare al futuro. Dobbiamo imparare la lezione non perdere più punti in determinate partite".