Giornata importante per il Torino, che quest’oggi ha visto rinascere il campo degli Invincibili. Questa è stata la giornata della riapertura del Filadelfia, uno stadio che - come ha detto l’ex granata Emiliano Mondonico - "è capace di portare almeno 10 punti in più a stagione". L’ex allenatore del Torino era presente al Fila, lì dove l’impianto è stato ricostruito vent'anni dopo la sua demolizione; il taglio del nastro, ufficialmente ci sarà solo domani alle ore 10, ma i tifosi granata hanno potuto già vedere rinascere un luogo simbolo della storia del Torino. Celebrazioni al via, è iniziata una nuova storia per il club di Urbano Cairo e per i tanti tifosi che a lungo hanno atteso questa giornata.

La Fondazione Filadelfia affitterà l’impianto al Torino

Oggi il vernissage dei 12 Pennoni della memoria intitolati alle vittime di Superga, ai campioni d'Italia del 1927/1928, la stagione del primo titolo vinto dai granata allenandosi nel 'Filadelfia', e del '76, l'anno dell'ultimo scudetto, domani un altro passo per il ricordo e, al tempo stesso, per il futuro. Lo stadio è di proprietà della Fondazione Filadelfia, che nei prossimi giorni lo affitterà al Torino, e occupa solo il primo lotto - costato 8 milioni di euro (di cui 3,5 li ha messi la Regione Piemonte, altrettanti il Comune e uno arriva dalla Fondazione Mamma Cairo. Ne rimangono altri due. Tanti i presenti che hanno preso parte a questa giornata di celebrazione, numerose le maglie con la scritta "Torna il mito di ieri per un grande domani".