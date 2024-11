Ranieri: "Sarà difficile anche per il Napoli"

Nuovo debutto sulla panchina giallorossa per Claudio Ranieri, che ha introdotto la sfida al 'Maradona': "Sarà una partita complicata per noi ma anche per il Napoli". Sul momento della Roma: "La qualità c'è, serve il sostegno di tutti e dei tifosi che sono l'anima della squadra". Sui singoli: "Devo valutare Dybala e Hummels, Dovbyk sta bene. E Pellegrini deve reagire". Napoli-Roma è in diretta domenica alle 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

