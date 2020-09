L'ultimo suo match ufficiale risale al 18 gennaio, quando sconfisse per ko tecnico Donald Cerrone in 40 secondi. Da allora, complice l'emergenza coronavirus, Conor McGregor è rimasto fermo, ma l'attesa è diventata sempre più estenuante. E così, dopo vari rumors, l'irlandese ha annunciato il ritorno sul ring. Lo ha fatto su Twitter, con un post in cui ha svelato il nome del suo prossimo avversario: "Combatterò contro Pacquiao in Medio Oriente". Sarà un incontro di boxe, il secondo nella carriera di Notorius dopo aver perso contro Mayweather nell'agosto 2017. L'ex campione dei pesi leggeri e pesi piuma UFC si è poi lasciato andare a una provocazione per 'aumentare la temperatura' in vista dei prossimi mesi: "Sarà un vero onore aver affrontato due dei più grandi pugili dell'era moderna, spaventati da un combattimento".



Ulteriori dettagli sul match in programma li ha forniti il manager di McGregor, Audie Attar, spiegando a Espn che c'è ancora una trattativa in corso per definire l'incontro, ma dovrebbe disputarsi tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Attar ha poi aggiunto che Il Medio Oriente era una delle poche mete in ballo fin dall'inizio e che l'UFC era d'accordo con l'idea di organizzare questa sfida sul ring. L'idea di Notorius, sempre secondo il manager, è quella di tornare a combattere in UFC nel 2021, dopo aver affrontato il filippino. Un commento sull'ipotesi dell'incontro era arrivato anche dall'entourage di Pacquiao: "È sempre pronto a nuove sfide - aveva detto il presidente di Manny Pacquiao Promotions, Sean Gibbons -. McGregor ha dimostrato nel match co Mayweather che ha le capacità per combattere contro i migliori pugili del mondo: considerando che sono entrambi icone globali, sarebbe un evento straordinario".