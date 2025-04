Ritmica, Raffaeli incanta: oro all around a Baku

C'erano proprio tutte questa volta, compresa l'olimpionica Darja Varfolomeev , ferma ai piedi del podio. La tedesca, dopo la falsa partenza al cerchio e una palla appena sufficiente, ha tentato il recupero vincendo la sfida alle clavette e finendo terza al nastro, ma il 111.300 conclusivo non le basta per strappare una medaglia nel completo. Finiscono sul podio l'ucraina Taisiia Onofriichuk e la bulgara Stiliana Nikolova , terza a 113.150. La gara della Raffaeli è stata da incorniciare: ieri terza al cerchio (29.300) e seconda alla palla (28.050), oggi terza alle clavette (28.550) e quarta al nastro (27.500) nel "day2" della seconda tappa di World Cup, circuito che avrà il suo epilogo all'Unipol Forum di Milano, dal 18 al 20 luglio prossimo. Quattro, quindi, le final eight di specialità conquistate alle quali si aggiunge quella nei 5 nastri ottenuta dalla squadra.

La dedica per Mattarella

Raffaeli ha voluto dedicare l'oro a Sergio Mattarella, operato negli scorsi giorni al cuore. "Il Presidente è sempre stato molto vicino a noi sportivi, gli auguro una pronta guarigione". Poi ha aggiunto: "Sono molto contenta, soprattutto di aver concluso una gara senza errori Dopo che a Sofia avevo conquistato una sola finale, per me questa è una bella rivincita. Ora ripartiamo da qui e domenica spero di fare anche meglio, aggiungendo qualche elemento che non ho eseguito in qualifica, proprio per non rischiare. Per ora sono molto soddisfatta del lavoro che stiamo portando avanti".