Laureus Awards, Duplantis e Biles 'atleti dell'anno'

Lo svedese vince alla quarta nominations e scherza: "Più facile conquistare un oro olimpico che un Laureus". Per l'americana invece è il quarto riconoscimento di una carriera che non sa ancora se proseguirà fino all'Olimpiade di Los Angeles 2028. Premiati anche Nadal, Yamal e il Real Madrid

La 25^ edizione dei Laureus Awards , la cui cerimonia si è svolta a Madrid, ha premiato come atleti dell’anno due campioni olimpici: Mondo Duplantis e Simone Biles . Lo svedese la scorsa estate a Parigi aveva vinto l'oro nel salto con l'asta battendo il suo stesso record mondiale, mentre la statunitense aveva aggiunto tre medaglie d'oro e una d'argento al suo già impressionante bottino olimpico. Novak Djokovic, che aveva vinto il titolo lo scorso anno, ha consegnato il trofeo a Duplantis, mentre Biles è succeduta alla calciatrice spagnola Aitana Bonmati, conquistando il riconoscimento per la quarta volta, dopo quelle delle edizioni 2017, 2019 e 2020.

Duplantis: "Più difficile vincere un Laureus che un oro olimpico!"

Alla quarta nomination, Mondo Duplantis, il più grande saltatore con l’asta di tutti i tempi, è riuscito a conquistare il Laureus Award nella categoria “Sportivo dell’anno”. Limitatamente alla sola atletica leggera, Duplantis è il secondo sportivo a conquistare un Laureus nella categoria più ambita: prima di lui c’era riuscito solo Usain Bolt, che ha iscritto il suo nome nell’albo d’oro per ben quattro volte. “Sono incredibilmente onorato di aver vinto il mio primo Laureus Award - ha dichiarato Duplantis -. E’ il premio più importante per noi atleti. Lo so bene perché quest’anno ero alla mia quarta nomination e questo dimostra che è più difficile vincere un Laureus che una medaglia d’oro olimpica. Mi onora di aver ricevuto questo premio dal grande Novak Djokovic e mi lusinga succedere nell’albo d’oro a campioni di prima grandezza del calibro di Djokovic, Usain Bolt, Rafael Nadal e Lionel Messi. Il fatto che questo premio venga assegnato dai 69 membri che compongono la Laureus Academy conferisce al premio un valore superiore”.