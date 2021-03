Champions pallamano, Pick Szeged-Kiel oggi su Sky

Riflettori puntati sull’Europa della pallamano. Sul meglio del meglio: sulla Champions League, che oggi, 31 marzo, riparte dagli ottavi di finale e torna su Sky. Gli ungheresi del Pick Szeged si giocano in casa molte delle loro possibilità di passaggio del turno contro i campioni in carica tedeschi del Kiel.

Sfida da seguire in diretta alle ore 18.45 su Sky Sport Uno. Difficile azzardare pronostici. Il Kiel sarebbe favorito se non altro per il blasone, sì, ma Szeged, squadra al confine con Romania e Serbia e dove la pallamano ha da sempre un certo peso, ha chiuso al sesto posto un Gruppo A comunque molto equilibrato e in cui proprio i magiari hanno collezionato in tutto sei vittorie. Un buon bottino, peraltro avvalorato da successi ottenuti contro squadre di indubbio livello come Porto o Meshkov Brest. Tanti giocatori interessanti nell’organico allenato da Juan Carlos Pastor, su tutti il suo connazionale e pluri-titolato Joan Cañellas, ex della partita, due volte campione d’Europa e vincitore della Champions nel 2016 coi macedoni del Vardar. Certo, se si parla di titoli andare in casa Kiel è facile, quasi scontato: quattro Champions League, 21 volte la Bundesliga. La squadra allenata da Filip Jicha però nel suo girone, complice un calendario spezzetato dal Covid, non ha brillato: terzo posto nel Gruppo B con sette vittorie – uno in più degli ungheresi nell’altro raggruppamento – ma anche la garanzia di poter schierare alcuni dei migliori giocatori del pianeta, da Niklas Landin in porta a Sander Sagosen sulla linea dei terzini. Gente abituata a queste partite da dentro-fuori.



È l’andata degli ottavi, una fase letteralmente reinventata dalla Federasione Europea con la decisione, dovuta ai molti rinvii legati alla pandemia, di evitare eliminazioni nella prima fase e di promuovere tutti a questi play-off. Il ritorno è fissato per la settimana prossima. L’appuntamento con Pick Szeged - Kiel è per oggi in diretta su Sky Sport Uno dalle 18.45.