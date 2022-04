Un nuovo brutto episodio per Mike Tyson. L’ex campione dei pesi massimi, infastidito dai comportamenti di un passeggero seduto in aereo dietro di lui, ha perso la pazienza colpendolo varie volte, provocandogli ferite al volto. Lo riporta il sito Tmz

L'ex campione del mondo dei pesi massimi, l'americano Mike Tyson, si è scagliato contro un passeggero che sembrava infastidirlo su un aereo, lasciandolo con lividi sul viso. Lo ha riferito Tmz. L'incidente è avvenuto su un volo da San Francisco diretto in Florida, come afferma il sito specializzato in notizie sulle celebrità. L'ex pugile, 55 anni, dominatore della categoria tra gli Anni '80 e '90, avrebbe iniziato a prendere a pugni il passeggero pochi minuti dopo l'imbarco, secondo un testimone citato da Tmz. Questo stesso testimone specifica che il passeggero (probabilmente ubriaco, secondo fonti vicine all'ex pugile) dietro Mike Tyson cercava costantemente di parlare con il pugile in modo insistente, dopo aver ottenuto un selfie. Tyson gli avrebbe quindi chiesto di calmarsi, invano, prima che lui stesso perdesse le staffe e si girasse per colpirlo. Una foto dell'incidente mostra il passeggero, che poi ha sporto denuncia, con macchie di sangue sulla tempia. L'ex campione è stato fatto scendere prima del decollo dell'aereo.