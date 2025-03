La vittoria della Coppa del Mondo è sempre più vicina per Federica Brignone. Dopo il terzo posto nel primo superG di La Thuile, l'azzurra ha guadagnato altri 10 punti su Lara Gut-Behrami, unica rivale per la classifica generale. Brignone vede il traguardo e l'aritmetica conquista della seconda Coppa del Mondo in carriera potrebbe arrivare già venerdì, nel secondo superG sulle nevi di casa. Attualmente la valdostana ha 332 punti di vantaggio su Gut-Behrami: per chiudere i conti a La Thuile, Brignone dovrebbe guadagnare altri 68 punti sulla ticinese. Come? Sono due le opzioni, ma è necessario che l'azzurra vinca il superG o, al massimo, arrivi seconda. Poi dipenderà dal piazzamento di Gut-Behrami che, in caso di arrivo a pari punti, si ritroverebbe alle spalle di Brignone per numero di vittorie nella stagione (una sola per l'elvetica, nove per l'italiana).