Gout Gout continua a stupire sempre più. Il nuovo fenomeno dell’atletica mondiale aveva sfondato in finale ai campionati statali del Queensland di Brisbane il muro dei 20'' nei 200 metri. Un 19'98'' che avrebbe avuto del clamoroso per un 17enne, ma che non è stato approvato a causa del vento troppo favorevole. Invece, l’australiano di origini sudanesi, si è dovuto 'accontentare', si fa per dire, della miglior prestazione dell’anno nella stessa distanza: 20''05 fatta registrare nelle qualificazioni.