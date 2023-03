Ginnastica, Giorgia Villa vince nella trave a Baku

Tre podi per l'Italia a Baku, nella terza tappa della Coppa del Mondo. Dopo il secondo posto nelle parallele asimmetriche, Giorgia Villa si è imposta alla trave davanti alla francese Boyer. Podio anche per Arianna Belardinelli che, al debutto internazionale a livello senior, si è classificata seconda al corpo libero

Vittoria in Coppa del Mondo per Giorgia Villa. Nella tappa di Baku, in Azerbaijan, la ginnasta bergamasca si è imposta alla trave, con un notevole risultato sia nell'esecuzione (8.566) che nel punteggio complessivo (13.966). Si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo per Giorgia Villa che sabato si era classificata al secondo posto nelle parallele asimmetriche, dietro soltanto alla stellina cinese Qiu Qiyuan. Risultati che fanno ben sperare a un mese dagli Europei, in programma dall'11 al 16 aprile ad Antalya (Turchia).