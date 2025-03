Pallamano, qualif. Euro: Italia sfida la Lettonia

A 47 giorni dal saluto all’Jyske Bank Boxen di Herning ed ai Campionati Mondiali, l’Italia della pallamano torna in campo tra stasera e il 16 marzo per le qualificazioni degli EHF EURO 2026. Gli azzurri affronteranno in doppia sfida la Lettonia, prima in trasferta a Jelgava e poi al Palasport Sa Rodia di Oristano. Un doppio appuntamento cruciale, con l’Italia chiamata ad aggiudicarsi il terzo posto del girone in modo aritmetico e a non disperdere l’enorme valore dell’impresa di novembre contro la Serbia (31-30). L’incontro di oggi pomeriggio, dalle 18.40 in live streaming sul canale YouTube di Sky Sport, segnerà il debutto sulla panchina italiana del neo Direttore Tecnico Bob Hanning, tedesco e con una importante esperienza da manager in Bundesliga: "Sono molto felice e orgoglioso di potere iniziare il mio lavoro con l’Italia. L’accoglienza è stata fantastica e l’atmosfera in squadra è ottima. Iniziamo un lavoro importante che dovrà condurci all’Italia 2.0. Non cambieremo molto in queste prime due partite. La squadra ha giocato molto bene negli ultimi impegni, prima nelle qualificazioni e poi ai Mondiali, per cui non ci saranno grandi variazioni. C’è sicuramente grande fiducia e lavoreremo per compiere un ulteriore passo in avanti, facendo le scelte migliori per il bene della squadra e della pallamano italiana".

Confermato in blocco del roster che ha affrontato i Mondiali

Poche novità che si traducono nella conferma pressoché in blocco del roster che ha affrontato i Mondiali, a partire dal capitano Andrea Parisini e dal centrale Simone Mengon, eletto come migliore giocatore italiano del 2024: "Le emozioni dopo i Mondiali sono ancora forti, il gruppo non è cambiato e ritrovarsi in Nazionale è sempre una bellissima sensazione. Sappiamo che ci attendono impegni importanti, difficili, ma anche belli da giocare. Ai Mondiali tutti hanno visto la crescita dell’Italia e noi siamo consapevoli di potercela giocare alla pari con tutti".

Italia-Lettonia su Sky Sport Arena e sul canale YouTube di Sky Sport

Precedenti favorevoli agli azzurri contro la Lettonia – la serie è di cinque vittorie consecutive – ma impegno di Jelgava da prendere con le pinze per blindare la terza posizione e guardare ai risultati di Spagna e Serbia, avversarie nell’altro scontro diretto del Gruppo 4. Mettersi la Lettonia alle spalle vorrebbe dire rientrare quantomeno nella graduatoria delle migliori terze, anche se le evoluzioni di classifica potrebbero tenere la Nazionale in corsa anche per il secondo posto. Tutto aperto, insomma. Lettonia-Italia di stasera (ore 18.40) sarà visibile sul canale YouTube di Sky Sport. Appuntamento anche su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, invece, per la partita di ritorno del 16 marzo (ore 17.30) in diretta dal Palasport Sa Rodia di Oristano.