'Leo, sulla cresta dell'onda': il documentario Sky

Il documentario su Leonardo Fioravanti in onda da venerdì 5 maggio sui canali Sky Sport e disponibile on demand. "Diventare un surfista è sempre stato il mio sogno. La mia casa è il mondo"

Il sogno di Leonardo, il predestinato inizia all’età di quattro anni: un viaggio nel mondo del surf che lo porterà a raggiungere in poco tempo traguardi incredibili. In questo documentario Fioravanti riprende in mano tutta la sua vita da surfista cittadino del mondo e ci porta con lui in un percorso emozionante, tra vittorie, obiettivi raggiunti e sogni ancora da realizzare. Uno su tutti: la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Fioravanti: "Quello che faccio è un sogno e ne devo essere grato"

"Amo fare surf, diventare un surfista professionista è sempre stato il mio sogno. Una casa non ce l'ho perchè viaggio tutto l'anno: la mia casa è il mondo. Per me è sempre difficile dire che è un lavoro perchè è troppo bello per essere vero. Se hai un sogno, provaci, perchè da un piccolo passo si può aprire una strada gigante. Una cosa è sicura non c'è Leonardo Fioravanti senza la sua tavola da surf".