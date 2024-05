Le World Relays di Nassau metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi nelle cinque staffette. In conferenza stampa, Jacobs ha fissato l'obiettivo dell'Italia e parlato dei suoi infortuni: "Sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima"

Prima di concentrarsi sugli Europei di Roma, Marcell Jacobs sarà impegnato con l'Italia nelle World Relays di Nassau. Il Mondiale delle gare a squadre metterà in palio anche i primi otto pass per le Olimpiadi, in ognuna delle cinque staffette (4x100 uomini e donne, 4x400 uomini, donne, mista). "Siamo i campioni olimpici, siamo molto concentrati su questa gara e vogliamo qualificarci per Parigi", ha dichiarato Jacobs in conferenza stampa alla vigilia della prima giornata, "ho avuto tanti infortuni negli ultimi anni e ho deciso di cambiare. Sto provando a fare di tutto per tornare più forte di prima. Non sento pressione, soltanto motivazioni per vincere ancora, anche se so che non sarà facile".