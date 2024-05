Fabbri a 22,88: miglior lancio mondiale dell'anno

Sensazionale prestazione di Leonardo Fabbri al suo debutto all’aperto nel getto del peso: il lanciatore fiorentino argento ai mondiali di Budapest 2023 e bronzo a quelli indoor di Glasgow 2024 ha realizzato il proprio personale con l’incredibile misura di 22,88, a soli 3 centimetri dal mitico record italiano di Alessandro Andrei risalente al 1987 , che appariva sino a pochi anni fa irraggiungibile. Per Fabbri anche altri due lanci oltre i 22 metri in una giornata umidissima, sotto la pioggia e con la pedana bagnata, mentre il suo amico e compagno di allenamento Zane Weir chiude al secondo posto nella gara con la misura di 21,93.

Il precedente limite del lanciatore azzurro era di 22,37 ottenuto questo inverno al coperto, mentre quello all’aperto era il 22,34 dell’argento mondiale di Budapest, ma la misura di oggi non deve stupire perché più volte l’atleta stesso aveva dichiarato di sentire nelle sue possibilità una misura vicina ai 23 metri, in virtù dei riscontri avuti nel corso dei suoi allenamenti. È la migliore prestazione mondiale dell’anno nel peso, settimo di sempre e terza all time in Europa.