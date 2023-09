Diaz: "Chiusura in bellezza, ora Parigi"

Con un salto di 17.43 già al primo tentativo, Diaz ha bissato il successo in Svizzera. Una misura che nessuno è riuscito a miglioare. Dietro Diaz il campione del mondo Hugues Fabrice Zango del Burkina Faso con la misura di 17.25 (-0.3) mentre terzo è giunto lo statunitense Donald Scott che si è fermato a 16.84. Un'altra soddisfazione dopo le vittorie al Golden Gala di Firenze (con record italiano a 17.75) e della tappa di Xiamen, con un successo arrivato nonostante le difficoltà per raggiungere gli Stati Uniti: "Il viaggio è stato difficile, siamo arrivati soltanto 18 ore prima della gara perché abbiamo ricevuto il visto soltanto questa settimana, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto questo secondo diamante consecutivo. Ci siamo riconfermati a questi livelli, nonostante una finale che non si annunciava facile, con soli 5 atleti, e quindi poco tempo per recuperare tra un turno e l'altro. Abbiamo provato a gestirla 'passando' qualche salto ed è andata alla grande. Abbiamo chiuso la stagione in bellezza e adesso speriamo di poterci vedere a Parigi". Le sue parole al termine della gara.