Golf, Open d'Italia su Sky: 20 italiani al via

All’Adriatic Golf Club di Cervia (Ravenna) si gioca l’81^ edizione dell’Open d’Italia con ben venti italiani al via. Appuntamento dal 27 al 30 giugno in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW

Su Sky appuntamento con un altro grande evento di golf del DP World Tour da giovedì 27 a domenica 30 giugno. Si tratta degli Italian Open, che giungono alla 81^edizione, in programma sul percorso dell’Adriatic Golf Club di Cervia. Tutte le quattro giornate del torneo italiano andranno in onda in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Direttamente da Cervia saranno presenti Francesca Piantanida, che curerà i collegamenti con Sky Sport 24, e Alessandro Lupi che realizzerà uno speciale quotidiano in onda alle 23 su Sky Sport Golf e poi in replica la mattina successiva anche su Sky Sport 24. Commento affidato a Marco Cogliati, Silvio Grappasonni e Michele Gallerani.

20 Azzurri al via a Cervia

Ben venti gli italiani impegnati nel torneo: Guido Migliozzi, reduce dalla vittoria ai KLM Open, Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Andrea Pavan, Francesco Laporta, Renato Paratore, Lorenzo Scalise e Filippo Celli i nomi più importanti. Presenti sul green sia l’inglese Danny Willett che l’americano Patrick Reed. Sono invece quattro (Migliozzi escluso che è ottavo) i top ten confermati sul percorso italiano: il giapponese Rikuya Hoshino, lo svedese Jesper Svensson, l’inglese Laurie Canter e lo spagnolo Nacho Elvira. Montepremi complessivo di 3.250.000 dollari.