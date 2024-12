Mondiale XCAT, trionfo della famiglia Schiano

L’ultimo titolo del Motorsport, ma soprattutto dello sport in generale è stato assegnato a Dubai, durante la finale del campionato del Mondo XCAT. Sul gradino più alto del podio la famiglia napoletana Schiano, con in barca i due fratelli Rosario e Giuseppe, coadiuvati dal padre Antonio, vecchio “lupo di mare” e a sua volta pilota in passato. Si è trattato di una gara molto combattuta, spettacolare, con il team Fujairah della famiglia Schiano, in grado di controllare la sola imbarcazione che avrebbe potuto impensierire l’equipaggio italiano, cioè Swecat. I diciotto punti di vantaggio hanno consentito agli italiani di scendere in acqua con un discreto margine; 35 erano il massimo di punti a disposizione. Le difficili condizioni del mare, onda corta e mossa e il vento forte, hanno finito per complicare notevolmente la tattica di gara e soprattutto la dose di rischio possibile. I punti messi in tasca dal team sono stati sufficienti, però, per trionfare facendo salire sul pennone del gradino più alto il tricolore.