Altro podio in Coppa del Mondo per Tommaso Giacomel, che chiude al terzo posto la sprint di Anterselva. Cruciale il miglior tempo sugli sci per sopperire a due bersagli mancati. Vince Tarjei Bø (10 su 10 al tiro) davanti all'altro norvegese Laegreid (un errore). Solo nono Johannes Bø dopo due giri di penalità

Ancora un podio in Coppa del Mondo per Tommaso Giacomel, dopo il primo storico trionfo in carriera a Ruhpolding. In casa, l'altoatesino centra il terzo posto, nonostante due errori al poligono. L'italiano ha tentato la rimonta all'ultimo giro, facendo segnare il miglior tempo sugli sci, ma si è fermato a soli 2"6 dal vincitore, Tarjei Bø. Grazie al 10/10 al poligono, Bø ha preceduto per soli quattro decimi l'altro norvegese Sturla Holm Laegreid, che manca un bersaglio ed è costretto ad accodarsi. Un secondo posto che però gli permette di mantenere ancora la vetta della classifica generale.