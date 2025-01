Pallamano, il tedesco Bob Hanning nuovo Dt azzurro

Cambio al timone della Nazionale maschile di pallamano. Conclusa l’esperienza ai Campionati Mondiali, dove l’Italia tornava a distanza di 28 anni, la Federhandball ha comunicato oggi l’avvicendamento alla direzione tecnica della selezione azzurra. Il nuovo DT è il tedesco Bob Hanning, 57 anni il prossimo 9 febbraio e volto molto noto della pallamano internazionale. Hanning è ricopre dal 2005 l’incarico di amministratore delegato del Füchse Berlino, uno dei club più importanti del mondo, ed è stato dal 2013 al 2021 Vice Presidente della Federazione tedesca. Come allenatore è a capo dell’accademia giovanile del Berlino, è stato vice allenatore della Germania ai Giochi Olimpici di Sidney nel 2000 e, più di recente, ha condotto dalla terza alla prima lega tedesca, la Bundesliga, il club del Potsdam.

Trillini ai saluti dopo otto anni

Si conclude dopo otto anni il ciclo di Riccardo Trillini. Il tecnico marchigiano lascia la guida della Nazionale, dov’era approdato nel 2017, con l’eredità dell’importante risultato ottenuto ai Campionati Mondiali – con l’Italia qualificata al secondo turno – e la prestigiosa vittoria contro la Serbia a novembre nelle qualificazioni europee. "A Riccardo Trillini esprimo la mia più sincera gratitudine per il contributo indelebile che lascia al Movimento italiano. Ora riteniamo che sia giunto il momento di avviare una nuova fase che sappia rispondere alle nostre ambizioni e alle esigenze di crescita ulteriore della pallamano italiana. Tale ambizione ci ha portati ad affidare la guida tecnica a una figura di alto profilo come Bob Hanning. La sua esperienza, le sue competenze e la sua visione rappresentano il meglio per il percorso che ci attende".

Hanning avrà un ruolo ampio, che riguarderà da una parte la guida della Nazionale seniores e dall’altra la direzione del lavoro nelle Nazionali giovanili. La pallamano italiana apre così una via ulteriore verso i più importanti club esteri, come avvenuto proprio per il mancino Leo Prantner, miglior marcatore dell’Italia ai Mondiali e ufficializzato in queste ore proprio dal Füchse Berlino.

Hanning: "Emozionato per la nuova sfida"

"Sono molto emozionato per questa nuova opportunità e per la sfida che ci attende". Le prime parole di Bob Hanning in azzurro. "Continuare il grande lavoro di Riccardo Trillini e della squadra sarà un compito impegnativo, ma che accetto con totale impegno. Per sviluppare ulteriormente la pallamano italiana dovremo percorrere questa strada insieme, Federazione, club e giocatori, ciascuno facendo la propria parte. Affrontiamo questa sfida insieme". Al suo fianco lavorerà ancora Jürgen Prantner, già assistente di Trillini dal 2017. L’esordio di Hanning sulla panchina azzurra avverrà il 13 marzo prossimo a Jelgava, in Lettonia, nelle qualificazioni agli EHF EURO 2026. Il primo impegno ufficiale in casa tre giorni dopo, il 16 marzo, ancora contro la Lettonia e al Palasport Sa Rodia di Oristano per 120’ cruciali nella corsa verso gli Europei.