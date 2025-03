Il ritorno di Vettori: "Carico e affamato"

L’attesa è finita. Marvin "The Italian Dream" Vettori è pronto a tornare nell’ottagono per una delle sfide più importanti della sua carriera. Il 15 marzo, all'UFC APEX di Las Vegas, Vettori affronterà il georgiano Roman Dolidze. Un avversario di alto livello, in un match che promette spettacolo, adrenalina e pura determinazione. Dopo mesi di preparazione intensa e sacrifici, il fighter italiano è determinato a lasciare il segno nella divisione dei pesi medi e a riaffermarsi tra i migliori al mondo. Il suo ritorno è ancora più significativo poiché segna il rientro in gabbia dopo un grave infortunio alla spalla, che lo ha costretto a un lungo stop e a un percorso di riabilitazione impegnativo. Con il suo stile aggressivo, la sua straordinaria resistenza e la mentalità da vero guerriero, Vettori è pronto a regalare ai suoi tifosi una performance memorabile. "Sono carico e più affamato che mai! Ho lavorato duramente per questo momento e il 15 marzo dimostrerò ancora una volta di meritare un posto tra i migliori. Sarà una battaglia epica, e non vedo l’ora di far esplodere la gabbia!". ha dichiarato Vettori alla vigilia del match. "Sono tornato! Finalmente sto bene e posso combattere di nuovo. L’infortunio è ormai alle spalle e, in un certo senso, mi ha aiutato a crescere sotto diversi aspetti. Forza Italia, è il momento di vincere".