Maltempo a La Thuile, discesa spostata a venerdì

Cambia il weekend di Coppa del Mondo femminile a La Thuile: per via del maltempo è stata cancellata anche la seconda prova di discesa. La gara è stata spostata a venerdì (con prova giovedì), ma c'è anche un piano B con due superG venerdì e sabato nel caso in cui non fosse possibile fare la prova di discesa

Per questo motivo la FIS ha modificato il weekend di gare sulle nevi valdostane. Giovedì ci sarà un nuovo tentativo di prova cronometrata per la discesa libera con l'obiettivo di disputare la gara venerdì . In questo caso salterebbe il recupero del superG di St. Moritz e, come da programma originario, verrebbero disputati una discesa e un superG, volontà della FIS emersa nel corso della riunione con i capisquadra. C'è, però, anche un piano B. Se anche giovedì non fosse possibile fare la prova di discesa, allora si procederebbe con due superG venerdì e sabato, mentre la discesa verrebbe cancellata definitivamente. Tutto dipende dal meteo visto che sono previste nevicate in tutto il weekend.

Brignone e l'obiettivo CdM

L'attesa a La Thuile è soprattutto per Federica Brignone, sempre più vicina alla conquista della Coppa del Mondo. L'azzurra ha attualmente 322 punti di vantaggio su Lara Gut-Berhami, l'unica ancora in corsa per la sfera di cristallo. Federica potrebbe chiudere aritmeticamente la contesa guadagnando 78 punti sulla ticinese, arrivando così alle finali a Sun Valley (Stati Uniti) con 400 punti di margine. In ballo, però, ci sono anche le coppe di specialità. Federica è leader in discesa libera con 16 punti di vantaggio sull'austriaca Huetter (in corsa c'è anche Goggia, terza a 350 punti), mentre in superG è seconda a 55 punti da Gut-Behrami.