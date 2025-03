Pattinaggio, Ghiotto oro e Lollobrigida bronzo

Si concludono con due medaglie per l'Italia i Mondiali su singole distanze di pattinaggio di velocità sul ghiaccio di Hamar, in Norvegia. Davide Ghiotto ha conquistato l'oro sui 10.000 metri mentre Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella Mass Start. Ghiotto è salito sul gradino più alto del podio nella distanza più lunga ed estenuante del programma per il terzo anno consecutivo, impresa riuscita solo a due leggende olandesi come Romme e Kramer nella storia. Il trentunenne vicentino ha impresso da subito un ritmo infernale alla gara imponendosi con il tempo di 12'46"15 davanti al polacco Semirunniy (12'49"93) e al ceco Jílek (12'51"53): grazie a questa vittoria, Ghiotto ha chiuso al primo posto 12 delle 13 gare sui 10.000 metri disputate nel quadriennio con una imbattibilità di undici gare che dura dal 28 gennaio 2023.