A luglio scorso la grande paura di scomparire dopo l'addio di Volpi, poi l'arrivo dei Behring per la sopravvivenza e il rilancio. A meno di un anno di distanza, la Pro Recco va a prendersi la Coppa Italia e mette in bacheca il primo trofeo della nuova era. A Napoli, alla piscina Scandone, la squadra di Sandro Sukno conclude le Final 8 con una prestazione dominante che definisce l'11-5 finale (doppietta per Di Fulvio, Cannella e Younger) contro Savona - con uno scatto decisivo nel terzo tempo - e la 18^ Coppa Italia della loro storia. "Sei mesi fa eravamo in difficoltà, abbiamo lavorato per rialzarci fuori e allo stesso tempo continuare a vincere in vasca perché è quello che tutti si aspettano dalla Pro Recco – ha detto il mister dopo la partita -. Oggi godiamo. Sono contento di questa prima parte di stagione".