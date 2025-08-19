Dal 20 al 24 agosto l'Idroscalo sarà la sede dei campionati mondiali: oltre 1400 atleti a rappresentare 75 nazioni che si daranno battaglia a colpi di remo e di pagaia. A spiegarci come funziona è l'uomo nella foto, Antonio Rossi, portabandiera ai Giochi di Pechino 2008, sette medaglie ai Mondiali e oggi vice presidente vicario della Federazione. Tutti i segreti (e altre sorprese) di questa specialità le troverete nello speciale in onda su Sky Sport e in esclusiva su Sky Sport Insider