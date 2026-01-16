Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
l'intervista

Ghedina: "Paris e Goggia da medaglia. Brignone? Spero possa rientrare"

Francesca Piantanida

Pur avendo partecipato a cinque edizioni dei Giochi per lui, originario di Cortina, quelli del 2026 avranno comunque un sapore speciale. Il prossimo 27 gennaio sarà uno dei tedofori quando la torcia olimpica passerà a Bressanone, ma intanto ha chiacchierato in esclusiva con noi di Sky Sport, tra vecchi ricordi e previsioni sugli azzurri

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ