L'Italia del baseball batte 8-6 gli Stati Uniti a Houston nel World Baseball Classic. Davanti ai 30mila di Daikin Park decisivi i lanci di Lorenzen e i fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone. Tutte le partite dell’Italia, le semifinali e la finale del torneo da seguire su Sky e NOW

Impresa storica della nazionale azzurra: quasi leggendaria. Nella terza partita del girone eliminatorio del World Baseball Classic l’Italia ha battuto gli Stati Uniti a casa loro, 8-6. Ora la squadra guidata da Francisco Cervelli è prima nel girone, unica a punteggio pieno e deve affrontare un solo ultimo ostacolo, il Messico (questa notte a mezzanotte su Sky Sport Max) per conquistare l’accesso ai quarti di finale del torneo. È stata una vittoria molto sofferta, con l’Italia che è stata in vantaggio anche 8-0, grazie a i fuoricampo di Kyle Teel (poi purtroppo infortunatosi), Jac Caglianone e Sam Antonacci e, soprattutto grazie alla fantastica prestazione iniziale sul monte di lancio di Michael Lorenzen. Gli Stati Uniti, guidati da Pete Crow Armstrong sono riusciti a ridurre lo svantaggio, ma non a completare la rimonta e così gli azzurri ora sognano in grande.