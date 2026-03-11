Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Baseball, Italia batte Stati Uniti 8-6 nel World Baseball Classic

baseball

L'Italia del baseball batte 8-6 gli Stati Uniti a Houston nel World Baseball Classic. Davanti ai 30mila di Daikin Park decisivi i lanci di Lorenzen e i fuoricampo di Teel, Antonacci e Caglianone. Tutte le partite dell’Italia, le semifinali e la finale del torneo da seguire su Sky e NOW

ascolta articolo

Impresa storica della nazionale azzurra: quasi leggendaria. Nella terza partita del girone eliminatorio del World Baseball Classic l’Italia ha battuto gli Stati Uniti a casa loro, 8-6. Ora la squadra guidata da Francisco Cervelli è prima nel girone, unica a punteggio pieno e deve affrontare un solo ultimo ostacolo, il Messico (questa notte a mezzanotte su Sky Sport Max) per conquistare l’accesso ai quarti di finale del torneo. È stata una vittoria molto sofferta, con l’Italia che è stata in vantaggio anche 8-0, grazie a i fuoricampo di Kyle Teel (poi purtroppo infortunatosi), Jac Caglianone e Sam Antonacci e, soprattutto grazie alla fantastica prestazione iniziale sul monte di lancio di Michael Lorenzen. Gli Stati Uniti, guidati da Pete Crow Armstrong sono riusciti a ridurre lo svantaggio, ma non a completare la rimonta e così gli azzurri ora sognano in grande.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Altri Sport: Altre Notizie

Assoluti marcia: penalità e ritiro per Schwazer

ad alessandria

L'altoatesino, al rientro ai campionati italiani di marcia dopo la squalifica per doping, è...

SuperG in Val di Fassa: trionfo Curtoni, 3^ Zenere

sci alpino

Ancora grande Italia in Val di Fassa: Elena Curtoni vince nel SuperGigante, davanti alla...

McGrath vince lo slalom di Kranjska Gora

sci alpino

Il norvegese McGrath ha vinto lo slalom di Kranjska Gora (Slovenia). Con questo successo...

Pirovano, successo bis in discesa in Val di Fassa

sci alpino

Dopo il successo di venerdì Laura Pirovano concede il bis nella discesa di coppa del mondo di sci...

Pinheiro Braathen vince gigante Kranjska Gora

SCI ALPINO

Il campione olimpico Lucas Pinheiro Braathen vince lo slalom gigante di Kranjska Gora. Alle...
VAI ALLA SEZIONE

ALTRE NEWS