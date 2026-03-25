Personaggio di culto, attore di successo, super campione di arti marziali: Chuck Norris è stato molte cose, non solo il 'meme' che era diventato negli ultimi anni. Nato in una famiglia difficile, cresciuto nell'esercito, ha saputo trasformare la sua amicizia con Bruce Lee in un modo per essere amato da generazioni di fan
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