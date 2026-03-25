Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il ritratto

Thank you Chuck

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Personaggio di culto, attore di successo, super campione di arti marziali: Chuck Norris è stato molte cose, non solo il 'meme' che era diventato negli ultimi anni. Nato in una famiglia difficile, cresciuto nell'esercito, ha saputo trasformare la sua amicizia con Bruce Lee in un modo per essere amato da generazioni di fan

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ