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il novelliere

Loris Stecca. La rabbia e l'orgoglio

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

'A Luci Spente': il documentario sulla vita travagliata dell'ex campione mondiale di boxe Loris Stecca andrà in onda il 27 marzo alle ore 21.15 su Sky Documentaries. Dal successo alla condanna per tentato omicidio: il Novelliere Lucio Rizzica ci racconta la sua storia e la sua angosciata personalità

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