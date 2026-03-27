Loris Stecca. La rabbia e l'orgoglio

'A Luci Spente': il documentario sulla vita travagliata dell'ex campione mondiale di boxe Loris Stecca andrà in onda il 27 marzo alle ore 21.15 su Sky Documentaries. Dal successo alla condanna per tentato omicidio: il Novelliere Lucio Rizzica ci racconta la sua storia e la sua angosciata personalità
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