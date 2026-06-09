La 21enne riminese è diventata la prima azzurra in assoluto a entrare in una semifinale di un torneo importante del circuito Premier Padel, in questo caso addirittura uno slam, dando il via, di fatto, alla seconda era del padel italiano. Ma la quinta edizione romana è stata anche altro, tra nuova dislocazione dei campi, una collocazione nel calendario certamente azzeccata e tanto tanto talento