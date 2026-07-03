l'intervista
Fioravanti: "Flow, istinto e rispetto: così sono diventato il numero 1 del surf mondiale"
Dopo la storica vittoria a El Salvador e il secondo posto in Brasile, Leonardo Fioravanti è il nuovo numero uno della World Surf League: "È un sogno che si avvera". Dall'amicizia con Valentino Rossi al ruolo che ha avuto Sinner nella sua crescita, il surfista romano racconta i segreti del suo incredibile successo
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