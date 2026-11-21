Una città, un pugile immaginario e una storia di riscatto diventata universale. A cinquant'anni dalla prima proiezione, Rocky continua a raccontare Philadelphia, soprattutto quella meno celebrata: i quartieri popolari, le difficoltà quotidiane e la ricerca di una possibilità. Un rapporto che si è trasformato nel tempo in un simbolo, tra la scalinata del Museum of Art, la statua del pugile e una saga entrata nell'immaginario collettivo