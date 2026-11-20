Quel taglio anni 80 e quella vita da “Modello scampato”. Il difensore portoghese si dimostra molto più personaggio di quello che si pensi: “Amo la cucina, amo l'Italia e soprattutto mio figlio. Sono venuto in Serie A per esplorare questo calcio. Ci salveremo con Juric perché il suo calcio è intenso”
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