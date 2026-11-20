Oggi sono in testa alle classifiche NBA, guidati da Luka Doncic.

Eppure i Lakers – franchigia passata di mano due volte nell’ultimo anno e mezzo – hanno un passato ricchissimo ma un futuro che potrebbe cambiarne per sempre la loro identità.

Per questo motivo “Lakers: An Official History of the Purple & Gold” (Taschen) arriva al momento giusto, per fotografare come mai fatto prima uno dei brand sportivi più famosi al mondo