Oggi sono in testa alle classifiche NBA, guidati da Luka Doncic.
Eppure i Lakers – franchigia passata di mano due volte nell’ultimo anno e mezzo – hanno un passato ricchissimo ma un futuro che potrebbe cambiarne per sempre la loro identità.
Per questo motivo “Lakers: An Official History of the Purple & Gold” (Taschen) arriva al momento giusto, per fotografare come mai fatto prima uno dei brand sportivi più famosi al mondo
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