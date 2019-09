Al via i Campionati Mondiali di atletica di Doha 2019, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre nella capitale del Qatar. Si parte alle 15.30 italiane di venerdì 27 settembre, con le qualificazione del lungo maschile. La cerimonia inaugurale avrà luogo intorno alle ore 20: non nello stadio ma nella city, che subito dopo il termine, alle ore 22:59 vedrà anche la partenza della maratona femminile. Stesso orario sabato 5 ottobre per la gara maschile che chiuderà la penultima giornata.

Da non perdere: primo turno 100 maschili con Filippo Tortu e Marcell Jacobs alle 17:05 di venerdì 27 con finale alle 21 del giorno successivo; marcia 20 km e 50 km femminile con Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi (forse le nostre medaglie più probabili) alle 22:30 di domenica 20 e alle 22:30 di sabato 28; salto in alto con Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile alle 15:50 di martedì 1 ottobre e femminile con Trost e Vallortigara nella prima giornata di venerdì 27 alle 17:40.

A seguire vi riportiamo lo schema completo. Gli orari indicati sono quelli italiani (Doha è 1h avanti rispetto a noi). Alcuni orari non ci sono favorevoli, come la marcia e la maratona in cui la fine della gara va oltre l’una di notte. Nello schema che segue troverete i degli azzurri. Nelle finali di specialità c’è il punto interrogativo perché dipende se i nostri atleti si qualificano. Per i nomi delle staffette siamo in attesa delle decisioni ufficiale del Ct.

Mondiali di atletica, Doha, 27 settembre-6 ottobre 2019

• Venerdì 27 settembre

15:30 Salto in lungo M – qualificazioni

15:35 100 metri M – preliminari

15:40 Lancio martello F – qualificazioni (Sara Fantini)

16:10 800 metri F – batterie (Eleonora Vandi)

16:30 Salto con l’asta F- qualificazioni (Roberta Bruni)

17:05 100 metri M – batterie (Tortu, Jacobs)

17:40 Salto in alto F – qualificazioni (Elena Vallortigara e Alessia Trost)

18:00 3000 siepi F – batterie

18:25 Salto triplo M – qualificazioni (Andrea Dallavalle)

18:55 5000 metri M- batterie (Crippa)

19:30 400 metri ostacoli M – batterie

22:59 Maratona F – Finale (Sara Dossena, Giovanna Epis)

• Sabato 28 settembre

15:15 Lancio del disco M – qualificazioni primo gruppo (Giovanni Faloci)

15:30 100 metri F – batterie

16:05 800 metri M- batterie

16:30 Salto con l’asta M– qualificazioni

16:45 Lancio del disco M – qualificazioni secondo gruppo

17:05 400 metri ostacoli M- semifinali

17:45 100 metri M- semifinali (Filippo Tortu, Marcell Jacobs)

18:15 800 metri F- semifinali

18:35 Lancio martello F – Finale

19:00 Staffetta 4x400 mista (M+F) batterie (Italia)

19:40 Salto in lungo M- Finale

20:10 10.000 metri F- Finale

21:15 100 metri M- Finale (Filippo Tortu, Marcell Jacobs ?)

22:30 50 Km di marcia F- Finale (Eleonora Giorgi, Nicole Colombi, Valentina Trapletti)

22:30 50 Km di marcia M- Finale (Teodorico Caporaso, Michele Antonelli)

• Domenica 29 settembre

19:05 200 metri M – batterie (Fausto Desalu, Antonio Infantino)

19:40 Salto con l’asta F – Finale (Roberta Bruni ?)

20:20 100 metri F- semifinali

20:45 Salto triplo M- Finale (Andrea Dallavalle ?)

20:55 800 metri M – semifinali

21:35 4x400 mista (M+F) – Finale (Italia? Se si qualifica)

22:20 100 metri F- Finale

22:30 20 Km di marcia F – Finale (Antonella Palmisano, Maria Vittoria Becchetti)

• Lunedì 30 ottobre

15:30 Lancio del giavellotto F- qualificazioni

16:05 200 metri F- qualificazioni (Gloria Hooper)

17:00 Lancio giavellotto F- qualificazioni

17:20 400 metri F- batterie (Maria Benedicta Chigbolu)

19:05 110 ostacoli M- qualificazioni (Hassane Fofana, Lorenzo Perini)

19:30 Salto in alto F- Finale (Elena Vallortigara, Alessia Trost ?)

19:50 200 metri M- semifinali (Desalu, Infantino ?)

20:20 5000 metri M- Finale (Yeman Crippa, Sais El Otmani)

20:25 Lancio disco M- Finale

20:50 3000 metri siepi F- Finale

21:10 800 metri F- Finale (Eleonora Vandi?)

21:40 400 metri ostacoli M- Finale

• Martedì 1 ottobre

15:30 Lancio martello M- qualificazioni primo gruppo

15:35 400 metri M- batterie (Davide Re)

15:50 Salto in alto M- qualificazioni (Gimbo Tamberi, Stefano Sottile)

16:30 400 metri ostacoli F- qualificazioni (Ayomide Folorunso, Linda Olivieri, Yadisleidy Pedroso)

17:00 Lancio martello M- qualificazioni secondo gruppo

17:15 3000 siepi M- qualificazioni (Yohanes Chiappinelli, Osama Zoghlami)

19:05 Salto con l’asta M – Finale (Claudio Stecchi ?)

19:50 400 metri F- semifinali

20:20 Lancio giavellotto F- Finale

20:25 200 metri F- semifinali (Gloria Hooper ?)

21:10 800 metri M- Finale

21:40 200 metri M- Finale (Fausto Desalu ?)

• Mercoledì 2 ottobre

15:35 100m Decathlon M

15:45 Lancio del peso F- qualificazioni

16:05 100m ostacoli Eptathlon F

16:30 Salto in lungo Decathlon M

16:35 1500 metri F - batterie

17:00 Lancio del disco F- qualificazioni primo gruppo (Daisy Osakue)

17:15 Salto in alto Eptathlon F

17:25 5000 metri F- batterie

17:50 Lancio del peso Decathlon M

18:25 Lancio disco F- qualificazioni secondo gruppo

19:05 110 metri ostacoli M - semifinali

19:30 Lancio del peso Eptathlon F

19:35 400 metri M – semifinali (Davide Re)

19:40 Salto in alto Decathlon M

20:05 400 metri ostacoli F- semifinali (Ayomide Folorunso, Linda Olivieri, Yadisleidy Pedroso?)

20:40 Lancio del martello M- finale

20:50 200 metri Eptathlon F

21:35 200 metri F- finale

21:55 110 metri ostacoli M- finale

22:15 400 metri Decathlon M

• Giovedì 3 ottobre

15:35 110 metri ostacoli Decathlon M

15:40 Salto triplo F - qualificazioni (Ottavia Cestonaro)

16:30 Lancio del disco Decathlon M – primo gruppo

17:15 Salto in lungo Eptathlon F

17:35 Lancio del disco Decathlon M – secondo gruppo

18:05 Salto con l’asta Decathlon M – primo gruppo A

18:20 Lancio del peso M – qualificaz primo gruppo (Leonardo Fabbri?)

19:05 Salto con l’asta Decathlon M- secondo gruppo

19:10 Lancio del giavellotto Eptathlon F

19:40 Lancio del peso M- qualificaz secondo gruppo

21:00 1500 metri M- batterie

21:05 Lancio del giavellotto Decathlon M – primo gruppo

21:35 lancio del peso F – Finale

22:00 1500 metri F- semifinali

22:10 Lancio del giavellotto Decathlon M – secondo gruppo

22:50 400 metri F- Finale

23:05 800 metri Eptathlon F (ultima gara)

23:25 1500 metri Decathlon M (ultima gara)

• Venerdì 4 ottobre

19:10 1500 metri M- semifinali

19:15 Salto in alto M- Finale (Gimbo Tamberi Stefano Sottile)

19:40 4X100 femminile - batterie

20:00 Lancio del disco F- Finale (Daisy Osakue ?)

20:05 – 4X100 maschile – batterie (Italia con Tortu, Jacobs, Desalu, Manenti &Co)

20:30 400 metri ostacoli F- Finale (italiane qualificate?)

20:45 3mila siepi M- Finale (Yohanes Chiappinelli, Osama Zoghlami)

21:20 400 metri M- Finale (Davide Re?)

22:30 20KM marcia M – Finale (Matteo Giupponi, Giorgio Rubino, Massimo Stano)



• Sabato 5 ottobre

15:30 Lancio del giavellotto M- qualificazioni primo gruppo

16:15 100 metri ostacoli F- batterie (Luminosa Bogliolo)

16:50 Salto in lungo F- qualificazioni (Tania Vicenzino, Laura Strati)

17:00 Lancio del giavellotto m- qualificazioni secondo gruppo

18:55 4X400 metri F- batterie

19:05 Lancio del Peso M- Finale (Leonardo Fabbri?)

19:25 4X400 metri M- batterie (Italia: Re, Galvan &Co)

19.35 Salto triplo F- Finale

19:55 1500 metri F- Finale

20:25 5000 metri F- Finale

21:05 4×100 Femminile- Finale

21:15 4×100 Maschile- Finale (Italia con Tortu, Jacobs, Desalu, Manenti, se si qualifica)

22:59 Maratona M- Finale (Yassine Rachik, Eyob Ghebrehiwet Faniel, Daniele Meucci)

• Domenica 6 ottobre

18:05 100 metri ostacoli F- semifinali (Luminosa Bogliolo ?)

18:15 Salto in lungo F- Finale (Tania Vicenzino, Laura Strati ?)

18:40 1500 metri M- Finale

18:55 Lancio del giavellotto M – Finale

19:00 10.000 metri M – Finale (Yeman Crippa)

19:50 100 metri ostacoli F- Finale

20:15 4×400 metri femminile- Finale (Italia se si qualifica)

20:30 4×400 metri maschile – Finale (Italia se si qualifica)